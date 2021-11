Poucos moradores de Brasiléia e Epitaciolândia visitam jazigos de entes no dia de finados

Os cemitérios dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia foram abertos à visitação terça-feira, dia 2 de novembro, data mundial em que se celebra o dia dos mortos, ou dia de finados, e a expectativa seria um público maior em relação ao passado devido a pandemia.

As prefeituras fizeram a limpeza para que os munícipes pudessem ter acesso aos túmulos de seus entes queridos que partiram. São muitas histórias, algumas recentes que ainda traz lembranças junto muitas lágrimas de saudade.

A prefeitura deEpitaciolândia, através da Secretaria de Obras e Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, fez reparos na Avenida Duque de Caxias via de acesso ao Cemitério São Sebastião em Epitaciolândia.

Além disso, foi feito a limpeza e caiação dentro e no entorno do local, para receber os visitantes que vem tanto do próprio município, como também de outras cidades para prestar suas homenagens aos seus ente queridos.

Algumas pessoas mantiveram os cuidados devidos em relação a pandemia, trazendo álcool em gel e o uso da máscara. Neste ano, a flexibilização das medidas de restrições contra a pandemia permitiu mais visitas.

O comercio informal que acontecem em frente aos cemitérios das duas cidades neste ano, foi tímido. Alguns até reclamaram do pouco público durante a parte da manhã, que esteve bastante quente.

Por volta do meio-dia, uma breve chuva caiu amenizando o calor. Já no final do dia, por volta das 18h00, mais água caiu fazendo com que os visitantes fossem embora mais cedo.