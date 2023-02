Posse da nova administração do TJAC será realizada nesta segunda-feira, dia 6

Por Cézar Negreiros

Aproximadamente 94,07% da população acreana, já foram recenseadas pelas equipes de campo da superintendência estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Acre (IBGE/AC). O último levantamento divulgado no dia de ontem, apontou que 4,1% dos domicílios visitados o proprietário estava ausente para dar informações e 1,6% dos moradores se recusaram responder os questionários dos recenseadores.

“Aqui no Acre as nossas equipes têm visitado os domicílios nos horários alternados, para que possamos fechar o levantamento até o fim desse mês”, comentou Reginaldo Lopes da Silav, da Supervisão de Disseminação de Informações Unidade Estadual do Acre.

Comentou que os recenseadores têm coletado durante a semana, mesmo à noite, horário em que é mais fácil encontrar as pessoas em casa, inclusive visitado os domicílios nos finais de semana. Orientou que os moradores que ainda não tiveram seu domicílio recenseado, basta ligar para participar do Censo Demográfico de 2022, além de garantir a cobertura de todas as moradias da sua localidade.

Este é um serviço gratuito será disponibilizado pelo IBGE, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), atenderá qualquer ligação telefone celular ou fixo. “O Disque-Censo está disponível para todo os municípios, através do número: 137 é gratuito, pois temos uma equipe de plantão atendendo todos os dias no horário das 6 horas às 19:30”, revelou.

Desde agosto do ano passado que os recenseadores têm percorrido os municípios acreanos, em busca de entrevistar a população acreana para atualização do Censo Demográfico de 2022. Os esforços nos últimos meses foram recompensados, pois o Acre desponta na 9ª posição entre as 27 unidades federativas, mas a média nacional fechou com apenas 89,4% da população recenseada no país.

O levantamento apontou que a taxa de recusa no Estado chega apenas 1,6%, enquanto a média nacional é de 2,4%. A taxa de domicílios com moradores ausentes chegou a 2,8%, mas a nacional fechou com 4,6%.

Assim que a equipe de plantão do Disque-Censo recebe a ligação, orienta o morador que se certifique de que nenhuma pessoa do domicílio tenha respondido aos recenseadores. Após a confirmação de que não houve recenseamento, o atendimento segue para a verificação do endereço no banco de dados para confirmar se houve ou não visita do recenseador designado para fazer a cobertura daquela área. A medida tem como objetivo oferecer este serviço e garantir a qualidade na cobertura de coleta do censo em todos os domicílios e o direito de toda a população de participar do Censo 2022.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários