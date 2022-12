Prefeitura de Assis Brasil promove, pela primeira vez, a feira natalina

Villa e ABC são os finalistas do Campeonato Estadual de Futsal Sub 17. As equipes passaram por momentos diferentes nas semifinais realizadas nesse sábado, 17, no ginásio Álvaro Dantas.

Na primeira semifinal, o Villa derrotou o AME por 4 a 2 e na decisão do segundo finalista, o ABC derrotou os Falcões Dourados por 6 a 5, nas penalidades, depois de empates por 3 a 3, no tempo normal, e 1 a 1, na prorrogação.

Final na terça

Villa e ABC decidem o título do Estadual na terça, 20, às 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas. Os times entram em quadra sem vantagem para tentar a conquista.

Sub 15 no feminino

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, confirmou a realização do Campeonato Estadual Sub 15, no feminino, para fechar a temporada 2022 da modalidade no estado.

Por: PHDEsporteClube

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários