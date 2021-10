Policial frustra assalto em lanchonete e fere bandido com um tiro no 2° Distrito de Rio Branco

O criminoso Paulo Henrique, de 18 anos, foi ferido com um tiro na noite deste sábado, 30, após tentar roubar uma lanchonete localizada na avenida Francisco Ribeiro, no loteamento Santo Afonso, no 2° Distrito de Rio Branco (AC).

De acordo com informações da Polícia, Paulo Henrique e um comparsa não identificado chegaram em uma motocicleta modelo Honda Titan, de cor preta, em uma barraca que vende refeições e em posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto e renderam os funcionários do estabelecimento.

Um policial que estava jantando no local ao perceber a situação, deu voz de prisão aos criminosos, que desobedeceram, apontaram a arma de fogo na direção do agente de segurança que reagiu, puxou sua arma e feriu Paulo Henrique com um tiro no abdômen. Após a ação, o comparsa de Paulo fugiu do local correndo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o assaltante ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram características físicas do criminoso e durante patrulhamento na região conseguiram prender o outro bandido que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) juntamente com a motocicleta e a arma de fogo, para os devidos procedimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.