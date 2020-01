A Operação, que foi coordenada pelo Núcleo de Operações (NUOP), ficou dividida em três etapas

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Acre (SPRF/AC) realizou a Operação Lábaro 2020 (Área Echo), entre os dias 6 e 25 de janeiro deste ano. Com reforço dos policiais rodoviários federais recém-empossados e integração com demais órgãos e forças de segurança pública que atuam no estado, a Operação teve como principal objetivo combater a criminalidade em Rio Branco e nas divisas do Acre com demais estados da região Norte do Brasil e na fronteira com os países vizinhos, Bolívia e Peru.

A ação, considerada estratégica, foi incluída dentre as medidas prioritárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, constando no rol de iniciativas estratégicas apresentadas pelo Governo Federal, e contou com apoio do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Receita Federal, Exército Brasileiro e polícias Federal, Civil e Militar.

A Operação, que foi coordenada pelo Núcleo de Operações (NUOP), ficou dividida em três etapas: na primeira, dias 6 e 7, ocorreu a apresentação das áreas da SPRF/AC aos novos policiais; na seguinte, dias 8 a 10, aconteceram palestras e ambientações e, na última, durante os dias 11 a 25, ocorreram as ações operativas de fiscalização principalmente contra as organizações criminosas. Ainda, houve minicurso sobre Contrabando de Migrantes, promovido em parceria com o MPAC, no dia 15.

Seguem abaixo os resultados obtidos durante o período da Operação Lábaro 2020 (Área Echo) no Acre, divulgados nesta terça-feira (28):

FISCALIZAÇÕES: Veículos fiscalizados: 7.410; Pessoas abordadas: 7.457 e Testes de alcoolemia: 1.424 (sendo 20 pessoas autuadas por embriaguez);

APREENSÕES: Crimes ambientais: 4; Arma branca: 1 unidade; Pistola: 1 unidade; Eletrônicos: 215 itens; Pneus: 20 unidades; Diversos: 204 unidades; Cigarros: 1.857 pacotes; Maconha: 55 gramas, Veículos recuperados: 6 (entre motos, carros e caminhonetes) e Presos/detidos: 38 pessoas.

Ocorrências

Dentre as ocorrências, duas chamaram a atenção dos policiais. Uma caminhonete foi abordada no Km 190, da BR-317, em Xapuri (AC), quando o condutor apresentou informações desconexas sobre a propriedade do veículo. Segundo ele, o veículo tinha sido anunciado em uma página de comércio na internet. No dia anterior, o suposto comprador havia depositado um envelope com R$29.000,00 na conta do proprietário. Diante das contradições, apontadas na abordagem, os policiais resolveram ir até o vendedor, que morava naquela cidade, e confirmaram que a quantia estava bloqueada. Diante dos fatos, o abordado acabou confessando que depositara um envelope vazio, no golpe, e recebeu voz de prisão.

No outro caso, a PRF deu ordem de parada para uma caminhonete, com um casal dentro, na BR-364, no Km 10, no Posto Tucandeiras, em Acrelândia (AC), porém o condutor desobedeceu e evadiu-se do local. Os policiais iniciaram um acompanhamento tático, e, alguns quilômetros à frente, os ocupantes abandonaram a caminhonete com as chaves no contato e entraram à mata densa. Apesar de buscas no local, os policiais não localizaram os evadidos, mas conseguiram levar a caminhonete que estava sem registro de roubo/furto. Mais tarde, em contato com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), da Polícia Militar, através do Centro de Comando e Controle Regional (C3R) da PRF, os policiais confirmaram que o dono da caminhonete tinha sido sequestrado e torturado para não registrar a ocorrência, enquanto os sequestradores tentavam fugir do estado do Acre com o veículo. Quando ele foi libertado do cativeiro, para fazer o registro na Polícia Civil, descobriu que seu veículo já havia sido recuperado pela PRF.

