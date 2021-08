Polícia prende suspeito de matar pastor durante arrastão em rodovia no AC após mais de 4 meses do crime

Raimundo Nonato Nascimento Cavalcante, mais conhecido como Peteca, foi preso na tarde de quarta-feira (18) na Transacreana, mesmo local onde ocorreu o crime, com uma espingarda calibre 12. De acordo com a polícia, o suspeito já havia sido preso há 30 dias pelo crime de tráfico de drogas, mas foi solto na audiência de custódia.

Costa foi assassinado com um tiro ao ter a propriedade invadida no dia 9 de abril, na Estrada Transacreana, Rodovia AC-90 no km 70, zona rural de Rio Branco. Os suspeitos do homicídio fizeram um arrastão e roubaram diversos moradores no dia 8.