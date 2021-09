Polícia prende homem acusado de matar namorada com dois tiros na cabeça

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam no final da tarde desta quinta-feira, 9, Alessandro da Silva Magalhães, a acusado pelo crime de homicídio. A prisão aconteceu na rua Palmares, no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Alessandro, que estava foragido a mais de um ano, é acusado de ter matado a sua namorada, Cristina Raquel Santos de Barros, de 20 anos, com dois tiros na cabeça na madrugada do dia 10 de maio de 2020 no bairro Jorge Lavocat.

No dia do crime, na casa estava Raquel, seu namorado e outras pessoas ingerindo bebidas alcoólicas, quando começou uma confusão e uma pessoa em posse de uma arma de fogo efetuou dois tiros que atingiram a cabeça da vítima que caiu em cima da cama. Moradores chegaram a informar à polícia que por volta da meia-noite, ouviram os tiros e viram várias pessoas saindo de dentro da casa.

Populares chegaram a relatar à Polícia, que a vítima e o suspeito, estariam brincando do jogo roleta-russa, quando a arma disparou.

Alessandro foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) e está a disposição da justiça.