Polícia Militar recupera veículo furtado em Rio Branco transitando na fronteira

O condutor boliviano, Jonister Herrera Roca, e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia para os procedimentos legais perante as leis

Na tarde desta terça-feira (19), a Polícia Militar realizou a interceptação de um veículo com restrição de furto que circulava pela região de fronteira entre Brasileia, Epitaciolândia e Cobija. O carro, um Volkswagen UP de cor prata e placa NAF4E06, foi localizado na Avenida Internacional, nas proximidades da fronteira com o departamento de Pando.

De acordo com as autoridades, o automóvel havia sido furtado em Rio Branco no dia 12 de julho deste ano e circulava na fronteira com restrições de roubo. A ação policial evitou que o veículo seguisse sua trajetória, reforçando o trabalho árduo das forças na região.

Com base nas informações sobre a presença do veículo na região, a operação da Polícia Militar se deslocou rapidamente até o local indicado. Durante a abordagem, foi identificado que o veículo estava em pose do boliviano Jonister Herrera Roca, que, ao ser questionado, afirmou não portar documentos pessoais no momento aproximadamente três meses antes

O condutor boliviano Roca alegou ainda que havia adquirido o carro de um brasileiro há aproximadamente três meses antes. Apesar da versão apresentada, a equipe policial procedeu com as verificações, confirmando que o automóvel possuía restrição de furto, o que levou à apreensão do veículo e à detenção do suspeito. A ação ocorreu na Avenida Internacional, próximo à fronteira com o departamento de Pando, em um setor estratégico de fiscalizarão.

No entanto, a versão apresentada pelo suspeito foi investigada pela equipe policial, que confirmou que o automóvel possuía restrição, o que levou à apreensão do veículo e à detenção de Jonister Herrera Roca. A ação ocorreu na Avenida Internacional, nas proximidades da fronteira.

O condutor, Jonister Herrera Roca, e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia para os procedimentos legais. A Polícia Civil iniciou as investigações para apurar as conclusões da aquisição do automóvel e verificar a possível participação de outras pessoas no esquema de furto e venda de carros roubados.

A investigação continua para saber se há envolvimento de outros indivíduos brasileiros e bolivianos no roubo ou no comércio irregular de veículos na fronteira, especialmente considerando a alegação de que o carro teria sido comprado de um brasileiro na fronteira.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários