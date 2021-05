Polícia Militar prende três traficantes e apreende 9 kg de maconha na Capital do Acre

Uma ação dos policiais militares da Força Tática do 1° e 2° Batalhão resultou não prisão um homem e duas mulheres pelo crime de tráfico de drogas. As prisões aconteceram na tarde desta quinta-feira, 6, na Estrada da Floresta, no bairro Esperança, em Rio Branco.

As guarnições policiais estavam fazendo um patrulhamento de rotina na região quando receberam uma denúncia anônima informando que uma casa estava sendo usada para guardar entorpecentes.

Os policiais se deslocaram até ao local e uma mulher que estava na casa disse aos Policiais que havia drogas no interior da residência e autorizou os militares a entrar na casa.

Durante a ação, três pessoas foram presas e 9 kg de maconha foram apreendidos. Na entrevista policial, um dos criminosos informou que os entorpecentes haviam sido deixado na casa na quarta-feira e a proprietária só aceitou guardar a droga porque estava precisando de dinheiro.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e as três pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

