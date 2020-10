A exemplo de um assalto ocorrido a luz do dia na cidade de Epitaciolândia, dois bandidos em uma moto abordaram uma nova vítima na Avenida Manoel Marinho Montes, parte alta da cidade de Brasiléia armados e levaram a moto modelo Honda/Bros.

Segundo foi apurado pelo 5º Comando da Polícia Militar do Alto Acre em Brasiléia, a vítima foi abordada por volta das 13h40 desta quinta-feira, dia 29. Os meliantes que também estavam em um moto, teriam lhe apontado uma arma e anunciaram o assalto lhe tomando a moto e partiu rumo ao centro antigo da cidade.

Foi quando acionaram o Ciosp via 190 (Emergência) e deslocaram rapidamente viaturas para as pontes de acesso ao lado boliviano. Foi quando uma guarnição na ponte Wilson Pinheiro no lado de Brasiléia e percebeu que uma moto com as mesmas característica estava parada com o alarme acionado.

Foi quando souberam os bandidos abandonaram o veículo e passaram para o lado boliviano a pé. O veículo foi levado para a delegacia e devolvida à vitima que estava elaborando o boletim de Ocorrência (B.O.).

As autoridades estão trabalhando nas informações para identificar e prender os assaltantes.

Comentários