Polícia Militar e vigilância sanitária reforçam cuidados em comércios e população da fronteira

A comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, juntamente com servidores da Vigilância Sanitária de Brasiléia, reforçou a visita nos comércios da cidade, no tocante ao uso da máscara e outros cuidados para ajudar no combate ao vírus Covid-19.

As cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, juntamente com Assis Braisl, são os únicos municípios da regional do Alto Acre, que ainda não registraram pessoas contaminadas com o coronavirus e estão reforçando o monitoramento com apoio da Polícia Militar, Vigilância Sanitária Municipal e Federal.

Alguns comerciantes e populares ainda estão avessos ao uso da máscara, mas, se pode ver que muitos estão tomando ciência do perigo e estão passando a usar quando saem de casa. Para alguns empresários, estão sendo notificados caso sejam flagrados junto com clientes e funcionários, por não estarem seguindo as normas previstas em Decreto Federal, Estadual e Municipal.

Algumas pessoas que foram flagradas na rua sem a máscara, foram aconselhadas a irem pra casa e/ou buscarem para poder transitar tranquilamente sem correr o risco de se contaminarem com o covid-19.

Veja vídeo.

