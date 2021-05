Polícia investiga homicídio de jovem ocorrido no início do fim de semana em Brasiléia

Os investigadores da delegacia do município de Brasiléia, sob o comando da delegada Carla Ivane, estão trabalhando no homicídio ocorrido na madrugada da última sexta-feira, dia 14, no bairro Alberto Castro.

A vítima, identificada como André Araújo dos Santos, de 23 anos, foi localizado pelo proprietário da casa que havia saído da casa para comprar bebida alcoólica. Segundo foi apurado, a vítima foi morta com cerca de três tiros dentro de casa enquanto estava sozinho.

A principal testemunha, seria o dono da casa e a vítima que morava no km 47 da BR 317 (Estrada do Pacífico), teria se deslocado até a cidade e sempre buscava guarida em sua casa. Esta seria a terceira vez que pedia hospedagem para não pegar a estrada a noite.

Segundo foi registrado, o dono teria saído para comprar bebida em uma distribuidora por volta de 01h00 da madrugada deixando o amigo sozinho e ficou cerca de 30 minutos fora.

Quando retornou, percebeu que a porta estava arrombada e ao entrar, encontrou o corpo já sem vida e não havia ninguém por perto. Foi quando ligou para a PM que se deslocaram até o local depois acionaram os peritos criminais.

O corpo foi levado ao IML na Capital para os procedimentos de praxe e o caso ainda está em aberto.