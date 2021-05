Policia Civil recupera televisores, relógios e 2 motocicletas roubadas em Epitaciolândia

Ascom/Policia Civil

Na manhã desta terça-feira, 18, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral de Epitaciolândia, distante cerca de 230 km da capital, prendeu J. G. fa S., vulgo “GG” acusado de roubar duas motocicletas.

O trabalho investigativo possibilitou a identificação do autor do crime por meio de elementos comprobatórios e na exitosa ação de captura do mesmo.

Em outra incursão, os agentes recuperaram vários televisores e relógios, oriundos de roubos, que estavam escondidos em uma residência que serviu de esconderijo. A Polícia Civil não conseguiu prender p autor que se evadio do local passando para o lado Boliviano.

Vale ressaltar que o trabalho da Polícia Civil tem sido fundamental para que casos de crimes de roubos e correlatos sejam solucionados e consequentemente o índice de criminalidade permaneça em declínio.

As motocicletas serão períciadas e em seguida restituídas aos seus proprietários.