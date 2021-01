A Polícia Civil, por meio da Delegacia do município de Mâncio Lima prendeu três homens acusados de estupro de vulnerável. As prisões ocorreram na quarta-feira (14); domingo (17) e na segunda-feira (18).

O último preso foi um homem de 30 anos das inicias O.N.P. O acusado foi preso pela Polícia Civil em flagrante, enquanto trabalhava em comércio local.

A denúncia partiu do Conselho Tutelar da cidade de Mâncio Lima, responsável por salvaguardar os direitos das crianças e adolescentes.

Diante das informações oriundas dos órgãos responsáveis pela proteção da Criança e do Adolescente, bem como de notícias anônimas de qualquer pessoa da sociedade, a Polícia Civil faz o seu mister, que é investigar, e com base nos elementos de informação são feitos os procedimentos, que podem levar a prisão em flagrante do suspeito ou a instauração de um inquérito policial.

O crime de estupro de vulnerável é tipificado no art. 217-A do Código Penal, cuja pena é reclusão, que varia de 8 a 15 anos.

De acordo com o delegado José Obetânio, titular da delegacia de Mâncio Lima, as prisões em decorrência dessa tipificação penal tem aumentado no município. “Mais pessoas poderão ser presas nos próximos dias, independentemente do status social que ocupem. O crime de estupro de vulnerável deixa sequelas físicas e psicológicas por toda a vida da vítima, que em sua maioria são adolescentes e crianças”, destacou o delegado.

Obetânio ressaltou que as pessoas de Mâncio Lima estão se encorajando a fazerem o registro desse tipo crime na delegacia do município ou por meio do disk-denúncia: (68 9 9281-9889) Que após as informações prestadas pelas vítimas e seus familiares, os agentes iniciam a investigação e colhem elementos comprobatórios para embasar a denúncia do Ministério Público, possibilitando que o acusado seja condenado pelo Poder Judiciário e cumpra sua sentença criminal no presídio, longe do convívio social.

Comentários