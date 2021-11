Polícia Civil prende em Assis Brasil agricultor acusado de estuprar seis filhas

Ascom/Polícia Civil do Acre

Após a Polícia Civil do Acre receber uma notícia crime de estupro de vulnerável, ocorrido na zona rural do município de Assis Brasil, foi iniciado um inquérito para investigar o crime, que consoante a narrativa, tratava-se de estupro de vulnerável, tendo como autor o genitor que abusava das seis filhas dele.

Com base nas informações e elementos de provas colhidos no inquérito, o delegado de Assis Brasil acionou o Ministério Público e o Poder Judiciário, representando pela prisão preventiva de E.S.S., 44 anos, que há anos abusava das seis filhas que conviviam com ele.

Diante da representação feita pela Autoridade Policial, o juiz de Direito Alex Ferreira Oivane, da Comarca de Assis Brasil, expediu o mandado de prisão preventiva em desfavor do investigado.

Para cumprir a ordem judicial, os policiais civis tiveram que percorrer na viatura 64 km de ramal, e em seguida, caminhar mais 22 km a pé, rompendo varadouros e mata serrada.

Ao chegar na colocação retiro, zona rural de Assis Brasil, os agentes deram voz de prisão ao acusado e o conduziram a presença da autoridade policial. Após ser interrogado, o preso foi encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, de onde aguardará decisão judicial.