Ascom/Polícia Civil

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) conseguiu identificar e cumprir 5(cinco) mandados de prisão contra vários investigados por crimes de homicídio e organização criminosa.

O primeiro crime ocorreu no dia 10 de janeiro de 2020, a vítima Francisco Neri de Freitas, de 42 anos, foi morto com dois tiros na Travessa da Pista, Comunidade Esperança, bairro da Pista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.Na noite do dia 10 de janeiro, quatro homens fortemente armados pularam o muro do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) conseguindo acesso à comunidade Esperança, onde várias pessoas participavam de uma bebedeira. Francisco foi rendido pelos bandidos e executado.

O segundo crime ocorreu em fevereiro de 2020 no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco. O senhor Gilmar Gomes de Souza Neto foi morto a facadas e sua morte foi transmitida por uma chamada de vídeo via WhatsApp. Após alguns dias, policiais Civis juntamente com populares realizaram buscas na região da Cidade do Povo, onde foi possível encontrar o cadáver em estado de decomposição.

O corpo encontrado apresentava sinais de tortura, os braços estavam amarrados para trás e havia várias perfurações de faca espalhada pelo corpo.

No mesmo dia um dos suspeitos de participar dessa morte foi preso por Agentes da DHPP.

Após meses de investigação e coleta de elementos de informação para o inquérito policial, foi possível identificar 3 (três) envolvidos na morte do senhor Francisco Neri de Freitas, de 42 anos, no qual os suspeitos estão presos e aguardando pelo julgamento, bem como identificar 2(dois) envolvidos na morte do senhor Gilmar Gomes de Souza Neto.

A policia civil trabalha para identificar os outros envolvidos nesses crimes para sua devida responsabilização criminal

AJUDE A POLÍCIA CIVIL – DENÚNCIAS WHATSAPP (68) 99922-1111 (DHPP/DCORE/DRACO/DENARC) SIGILO ABSOLUTO

