Polícia Civil do Acre cumpre mandados de prisão de suspeitos de homicídio em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre permanece firme no combate ao crime organizado e à violência, e seguiremos atuando para garantir a justiça e a segurança de todos”, declarou o delegado Heverton Carvalho.

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Investigações Criminais (Neic) de Cruzeiro do Sul, com o apoio do Núcleo Especializado de Capturas (Necap) da capital Rio Branco, cumpriu na última segunda-feira, 30, dois mandados de prisão contra indivíduos suspeitos de envolvimento no homicídio de Rodrigo Ribeiro Rocha. O desaparecimento de Rodrigo ocorreu no dia 17 de setembro.

Segundo informações apuradas, Rodrigo teria saído de casa por volta do meio-dia, após receber uma ligação telefônica. Antes de sair, ele afirmou que iria encontrar algumas pessoas em frente à antiga Associação de Moradores do Bairro Telégrafo. Desde então, Rodrigo não deu mais notícias e não foi visto novamente, levantando preocupações imediatas entre familiares.

Com base nos relatos, as equipes de investigação começaram a coletar imagens de câmeras de segurança nas proximidades da rua onde Rodrigo foi visto pela última vez. As evidências levantadas pelas autoridades levaram à identificação dos suspeitos, que possuem uma longa ficha criminal. Além de serem apontados como autores do homicídio de Rodrigo, os presos enfrentam acusações graves, incluindo associação para o tráfico de drogas, homicídio qualificado por motivo fútil, ocultação de cadáver e ligações com uma organização criminosa.

“Essa operação foi resultado de um trabalho intenso de investigação e cooperação entre os nossos núcleos especializados, que possibilitou identificar e prender os suspeitos desse crime bárbaro. Desde o início, nosso objetivo era dar uma resposta rápida à sociedade e à família da vítima, e, com essas prisões, conseguimos avançar significativamente nas apurações. A Polícia Civil do Acre permanece firme no combate ao crime organizado e à violência, e seguiremos atuando para garantir a justiça e a segurança de todos”, declarou o delegado Heverton Carvalho.

Os suspeitos encontram-se à disposição da Justiça, enquanto as investigações prosseguem para esclarecer completamente as circunstâncias e motivação do homicídio de Rodrigo Ribeiro Rocha. A Polícia Civil do Acre segue empenhada em garantir que todos os envolvidos sejam responsabilizados e que o caso seja solucionado em sua totalidade.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários