Polícia Civil do Acre amplia atendimentos do Núcleo “Pacificar” com contratação de 17 estagiários

Quase um ano e dois meses depois da morte do mototaxista Lucas Fernandes, o mecânico Josemar Santos da Silva será julgado pelo crime.

A sessão será realizada nesta terça-feira, 2, no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal em Rio Branco.

Josemar Santos foi denunciado pelos crimes de homicídio simples, por não prestar socorro a vítima, por fugir do local e ainda por conduzir veículo autor motor sob a influência de álcool.

O réu, era o condutor do carro que na madrugada de sete de maio do ano passado, atropelou e matou o mototaxista Lucas Fernandes.

A vítima, aguarda um cliente, em frente a uma distribuidora de bebidas, na Estrada da Floresta, quando foi atingida pelo carro em alta velocidade.

Com o impacto, o mototaxista foi jogado contra um muro e morreu no local com múltiplas fraturas, entre elas, na região da cabeça.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o exato momento do acidente.

Ainda, segundo a denúncia, logo depois Josemar Santos passou pelo local, mas acabou preso por policiais do Batalhão de trânsito, na Rua Rio de Janeiro.

O advogado Robson Aguiar, que atua na defesa do réu, disse que vai defender a tese de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. “ Não vamos pedir a absolvição, mas defender a desclassficação de homicídio doloso para culposa, com base no código de trânsito’, disse a defesa.

Antes do interrogatório do réu serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa.

