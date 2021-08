Polícia Civil deflagra operação contra facções criminosas no interior de Rondônia

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, com apoio do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAPE), da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) de Cacoal e da Delegacia de Rolim de Moura, deflagrou nesta sexta-feira (20) a 2ª fase da Operação “1533”.

Segundo a Polícia, a ação ocorre em combate à organização criminosa instalada dentro e fora das unidades prisionais dos municípios de Cerejeiras, Cacoal e Rolim de Moura.

Nas primeiras horas desta sexta-feira, os presos foram acordados por cerca de 100 policias que cumpriam 11 mandados de buscas e apreensões dentro e fora das unidades prisionais.

As investigações foram presididas pelo delegado Maycron Pereira. O serviço durou cerca de cinco meses e apontou indícios de que havia se instalado uma célula da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) no município de Cerejeiras.

Os detentos planejavam, ordenavam e executavam diversos crimes como roubos, recepção de objetos furtados e roubados, homicídios e tráfico de drogas, segundo apuraram as investigações.

O nome da operação 1533 remete ao acrograma utilizado pelos presos faccionados para se referirem ao Primeiro Comando da Capital- PCC, de acordo com a ordem alfabética (P – 15, C – 3 e C – 3).