Polícia Boliviana identifica supostos autores do sequestro de empresário brasileiro em Santa Cruz

Polícia investiga homicídio brutal de mulher no Bairro Canaã em Rio Branco

Marilene Chagas de Souza, de 37 anos, foi identificada como a mulher encontrada morta na madrugada desta segunda-feira, 1, em Rio Branco. O corpo, que estava parcialmente carbonizado e enrolado em uma lona, foi localizado na Rua Três Irmãos, no Bairro Canaã, região do 2º Distrito da capital.

Um carro, possivelmente utilizado no transporte da vítima, foi encontrado na mesma área. No interior do veículo, os policiais encontraram uma garrafa pet com gasolina, dois terçados e panos. Devido à carbonização, não foi possível constatar a causa da morte no local, mas a vítima apresentava um profundo corte na região da cabeça.

O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado e apagou as chamas. Após a chegada da perícia criminal, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos e identificação pela papiloscopia. O corpo apresentava lesões na cabeça.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Familiares de Marilene Chagas devem prestar depoimento a partir desta terça-feira, 2. As autoridades buscam esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis por este brutal homicídio.

