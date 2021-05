Polícia apreende mais de 6kg de drogas escondidos no tanque de combustível de motocicleta no Acre

Conforme a polícia, mais de dois quilos de pasta base de cocaína e outros 4,1 quilos de cloridrato de cocaína estavam escondidos no tanque de combustível de uma motocicleta. O veículo seguia do município de Brasileia, com drogas adquiridas na cidade de Cobija Departamento de Pando-Bolívia, , com destino a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, segundo apurado com o condutor.