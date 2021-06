PMs invadem casa, suspeito reage e policiais levam “surra” de cabo de vassoura

Uma dupla de policiais militares do Acre foi gravada numa cena um tanto cômica, se não fosse trágica, após abordar um suspeito. As imagens circulam nas redes sociais e chamam a atenção pela forma que o homem reage à ordem de parada dos policiais.

O vídeo, que segundo internautas teria sido gravado em Acrelândia, no interior do Acre, mostra o homem suspeito entrando em uma casa. Logo atrás, os militares correm na tentativa de interceptá-lo. Bastante irritado, o homem reage com um cabo de vassoura nas mãos e dá uma “surra” nos dois policiais. Um dos policiais cai no chão e levanta reclamando de dores na região das nádegas. O outro continua tentando controlar o homem, mas também apanha do suspeito.

Com uma pistola de choque na mão, um dos policiais assinala que vai atirar, mas nem isso assusta o suspeito. Momentos depois, eles conversam na porta da casa, mas as imagens não mostram se os policiais desistem de prender o homem suspeito, ou se o homem se entrega e acaba detido por agredir os policiais. O Comando da PM ainda não comentou sobre o assunto. Na internet, internautas comentam sobre a cena um tanto curiosa.