PM aposentado é preso mantendo comércio ilegal de armas e munições em Porto Velho

Uma ação dos policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) de Porto Velho, que atuam na Operação Hórus, resultou na prisão de um policial militar aposentado do estado do Mato Grosso do Sul, Aparecido, 68 anos, que atuava no comércio clandestino de munições de diversos calibres em uma residência, localizada no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho. Wilian S. T., 31 anos, foi preso por tráfico de drogas.

Após várias denúncias feitas pela população de União Bandeirantes, relatando o aumento da violência na localidade, os policiais do Denarc começaram uma intensa investigação para identificar quem estava fomentando essa violência.

Na segunda-feira (9), as equipes do Denarc se deslocaram para a região, e prenderam Willian, com 37 porções de drogas e uma arma de fogo em sua residência.

De acordo com a Polícia, algumas das pessoas que frequentavam casa de Willian para comprar drogas, eram as mesmas que frequentavam a residência de Aparecido.

As diligências continuaram, e ao entrar na casa do policial aposentado, os investigadores encontraram um verdadeiro paiol. Os agentes apreenderam 12.764 munições de diversos calibres no local.

Ele não se intimidava, e algumas munições ficavam expostas em uma prateleira de madeira.

Ainda na casa, os policiais encontraram uma grande quantidade de pólvora, chumbo, espoleta e estojo para fazer munição. Aparecido já foi preso no ano de 2018 pelo mesmo crime.

Ainda durante a ação policial em União Bandeirantes, segundo o Denarc, foram apreendidas 37 pedras de oxi e apetrechos utilizados no comércio ilegal de drogas. Essa droga estava em posse de outro homem.

“As investigações duraram dias e apresentaram indícios de que esse segundo suspeito comandava uma boca de fumo na localidade e aterrorizava a população”, afirma a Civil.

De acordo com o Denarc, o chefe da boca de fumo era comparsa do policial aposentado. Os nomes dos dois presos não foram divulgados.

Diante do farto acervo de munição, o Denarc vai continuar as investigações para apurar se o policial estava fomentando com abastecimento de munições os conflitos agrários que estão ocorrendo naquela região.

Os dois homens presos foram encaminhados para a sede do Denarc, onde ficaram à disposição da justiça.