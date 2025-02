PF faz operação no Acre e mais 5 Estados contra o tráfico de drogas

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arthron, que tem como objetivo desarticular e descapitalizar um grupo criminoso envolvido no tráfico internacional de drogas e em fraudes milionárias contra o Programa Farmácia Popular do Governo Federal. A operação abrange vários estados, incluindo o Acre, onde foram cumpridas ordens judiciais relacionadas ao caso.

No total, mais de 100 policiais federais estão envolvidos na execução de 106 ordens judiciais, incluindo mandados de prisão, busca e apreensão, medidas restritivas de direitos e bloqueio de bens móveis e imóveis. Além disso, foi determinado o bloqueio de mais de R$ 39 milhões em contas dos investigados. As ações ocorrem no Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Mato Grosso, Minas Gerais e no Acre.

A investigação, iniciada em 2022, revelou que o grupo criminoso atuava na internalização de grandes volumes de drogas, principalmente cocaína, provenientes de países como Bolívia, Colômbia e Peru. Essas drogas eram distribuídas para traficantes em várias regiões do país, incluindo o Acre, que serve como uma rota estratégica para o tráfico internacional devido à sua localização geográfica, próxima às fronteiras com Peru e Bolívia.

Além do tráfico de drogas, o grupo também estava envolvido em um sofisticado esquema de fraude contra o Programa Farmácia Popular. Eles adquiriram empresas farmacêuticas já cadastradas no programa, mas inativas, e as reativaram com alterações societárias fraudulentas. Essas empresas eram então utilizadas para simular a venda de medicamentos que nunca eram entregues aos beneficiários, gerando pagamentos indevidos do governo federal. Parte desses recursos ilícitos era reinvestida no financiamento do tráfico de drogas.

No Acre, assim como em outros estados, foram identificadas empresas fantasmas vinculadas ao esquema, que não possuíam existência fática e estavam localizadas em endereços distintos dos declarados pelos sócios. Essas empresas recebiam valores mensais significativos do Programa Farmácia Popular, que passaram de R$ 5 mil para R$ 90 mil após o início das fraudes.

