PF deflagra ‘Operação Sentinela’ em Cruzeiro do Sul: duas pessoas são presas

A Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul- AC deflagou a Operação Sentinela, na data de hoje (06/01/2023), na cidade de Cruzeiro do Sul-AC, com a finalidade de cumprir Mandados de Prisão (MP) expedidos pela Justiça.

Na ação policial, foram empregados 20 policiais os quais realizaram buscas pela circunscrição do Município de Cruzeiro do Sul-AC, com a finalidade de efetivar os mandados de prisão em aberto. As pessoas detidas foram encaminhadas para delegacia de polícia federal em cruzeiro do sul para providências cabíveis e posterior encaminhamento ao Presídio da cidade. Dentre os crimes praticados pelos procurados estão tráficos de drogas e roubos.

A Polícia Federal seguirá monitorando as atividades criminosas por meio de diligências e investigações visando cumprir às atribuições constitucionais e dar efetividade as determinações do Poder Judiciário.

