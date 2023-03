Partidos se unem para formar novo bloco para 2024

Clara Zetkin sugeriu a criação do Dia Internacional das Mulheres em 1910, a data teve origem no movimento operário e se tornou um evento anual reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Suas sementes foram plantadas em 1908, quando 15 mil mulheres marcharam pela cidade de Nova York exigindo a redução das jornadas de trabalho, salários melhores e direito ao voto. Um ano depois, o Partido Socialista da América declarou o primeiro Dia Nacional das Mulheres.

De lá para cá, muita coisa mudou principalmente no Brasil, cada vez mais através de movimentos as mulheres foram conquistando seus direitos, e hoje já ocupam grande parte do mercado de trabalho, mais ainda é comum sofrerem discriminação, preconceitos e ainda em alguns casos receberem salários menor que profissionais homens.

No acre infelizmente temo um índice alarmante de feminicídio, chegando a ocupar o 4º Lugar no ranking nacional. Mesmo com diversas campanhas de conscientização e políticas de segurança desenvolvidas pelo governo, os crimes contra mulheres vêm crescendo.

Porém o intuito desse artigo não é mostrar apenas o lado ruim, más sim, falar da força da mulher brasileira em especial as mulheres que ajudam a construir um acre melhor.

O site Oaltocre presta uma singela homenagem a você mulher, que no dia a dia nos dá exemplos que como ser fortes e lutar sempre.

Você sabia que atualmente na fronteira que engloba três municípios as mulheres ocupam em média 70% das vagas de emprego principalmente na área comercial?

O Site Oaltocre ouviu a empresária Ana Raulino, que segundo ela em sua empresa 70% das vagas são preenchidas por mulheres.

“Hoje as mulheres estão cada vez mais conquistando seu espaço, a nossa empresa contrata muitas mulheres, elas são mais atenciosas, mais dedicadas, é claro que também contratamos pessoas do sexo masculino, mais as mulheres são maioria, chega a 70% do nosso quadro de pessoal, são mais detalhistas, cuidadosas, e muito atenciosas com a nossa clientela. ” Destacou a empresária.

É visível também em outros comércios a presença em massa das mulheres, na política mesmo com números baixos a mulher aos poucos vem conquistando seu espaço, em Brasiléia o município é comandado por uma Mulher, Fernanda Hassem está no seu segundo mandato e é a segunda mulher eleita com voto direto na câmara apenas uma vaga é preenchida por uma mulher. Em Epitaciolândia a câmara de vereadores detém duas vagas femininas, nas áreas da saúde e da educação esse percentual ainda é bem maior, podendo a chegar ao patamar de 80% das vagas preenchidas por mulheres.

