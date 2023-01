Paróquia de São Sebastião divulga programação da festa do padroeiro de Epitaciolândia

A Polícia Civil do Acre (PCAC), com o apoio da Força Nacional (FN), conseguiu concluir as investigações de um crime de homicídio, ocorrido no dia primeiro de janeiro deste ano na cidade de Brasileia.

De acordo com as investigações, diversos populares, aproveitando as festas de final de ano, consumiam bebida alcóolica em um bar localizado na Avenida Manoel Marinho Monte, quando se iniciou uma briga entre dois homens.

Em determinado momento, um amigo de um dos envolvidos na briga sacou de uma arma de fogo e efetuou dois disparos que atingiram um dos homens, causando seu óbito.

Imediatamente, as equipes policiais diligenciaram e conseguiram identificar as pessoas envolvidas na briga, bem como o homem que realizou os disparos de arma de fogo, obtendo inclusive, imagens do crime e realizando a apreensão de entorpecentes e munições entre os investigados.

Ato contínuo, foram obtidas novas imagens do momento da conduta criminosa e realizado a oitiva de testemunhas, sendo que na manhã desta quarta-feira (04) foi realizado a oitiva dos dois homens envolvidos no homicídio e apreendido a arma de fogo utilizada no crime, uma pistola Taurus, calibre .40, contendo sete munições do mesmo calibre.

Ademais, a PCAC juntou ao inquérito policial elementos de informação que serão remetidos ao Poder Judiciário para dar o início à ação penal.

