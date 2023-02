Parceria: Governo do Estado e Prefeitura de Brasileia finalizam obra de construção de ponte na comunidade Nazaré

Por Verônica Rodrigues/ Secom

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Brasileia, concluiu a construção da nova ponte estaqueada no Ramal do Nazaré, no bairro Oito de Março.

A prefeita Fernanda Hassem agradeceu ao Governo do Estado pelo investimento. “Quero agradecer ao governo, por meio do DERACRE pela construção dessa nova ponte no município de Brasiléia. Obras como essa melhoram a vida das pessoas e representa mais um compromisso do Estado em benefício das famílias de Brasiléia”, destacou Fernanda Hassem.

A conclusão da ponte é mais um trabalho realizado que visa garantir melhores condições de acesso e tráfego dos moradores da comunidade e adjacências.

