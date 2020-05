A ZPE é composta por 130 hectares, sendo que 10 hectares são da área administrativa e outros 120 correspondem ao parque industrial. Toda a área está em nome do Estado, porém, só a área administrativa estava integralizada, segundo informações da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado (Seict).

Agora, Assembleia legislativa do Acre (Aleac) autorizou o governo do estado a integralizar as outras 120 hectares na AZPE, que é administradora do estado, responsável pela ZPE que é um programa do governo federal. Com isso, é possível a abertura de capital social ou até mesmo de venda, que é a possibilidade cogitada pelo governo.