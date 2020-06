O governo do estado de Pando (Bolívia), localizado na fronteira com o Brasil através do estado do Acre, anunciou que estará estendendo a quarentena até o dia 15 de junho, após registrar depois quase 40 dias, nove casos novos de infectados pelo coronavírus.

Segundo o secretário de saúde de Pando, os casos deixam de ser importados e passam para o estágio de contágio comunitário, dessa forma, aumenta em todo o estado, para 23 casos, sendo que a preocupação maior está no município de Filadélfia que registrou 19 casos.

“Nossa preocupação no momento é isolar esses casos para que não alcance outras pessoas e que não saiam para outros lugares e dissemine vírus”, destacou doutor Kuniaki Murakami, diretor do Sedes Pando.

Com a crise da Pandemia no País, Luis Rodolfo Flores, governador de Pando, recebeu uma péssima notícia nesta quarta-feira, dia 3, do governo federal boliviano. O gestor soube que os repasses para os estados do País, tiveram uma redução de 27.54%, significando que vai afetar as atividades e programas, projetos e a luta contra o coronavírus.

Dessa forma, informou que os salários no estado de Pando irão sofrer uma redução, com possibilidades de haver demissões de funcionários que estão ajudando na administração do Estado.

Não foi informado ainda se os cortes serão nos cargos comissionados, ou em toda as modalidades.

Veja video.

