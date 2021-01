“É com uma dor imensa e o coração na mão que eu venho aqui hoje dizer que o Nosso Guerreiro descansou. Escolhi essa foto que foi feita após um show nosso e estávamos felicíssimos! É assim que vou te guardar meu pai. Dentro de mim. Eu e meus irmãos, Marcela e Bernardo, e todos os familiares agradecemos demais todas as orações de vocês. Um beijo do que sobrou de mim.”

“Quem é o aniversariante mais lindo?! Meu pai! Meu paizinho que está lutando contra a Covid e suas complicações há 60 dias. Um guerreiro que eu amo muito e torço muito pra ele se recuperar plenamente. Pai, ta todo mundo aqui te esperando. Te amo. As orações de vocês são muito bem-vindas. Sou muito grata a cada um que parou um pouquinho e fez um pensamento positivo pra ele. Precisamos muito disso, sempre”, escreveu Luiza no seu perfil.

Preta Gil lamenta morte

Durante participação no Encontro em dezembro do ano passado, Luiza comentou o estado grave do pai, a dificuldade do momento que enfrentava e a relação dos dois na pandemia.