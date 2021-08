Acre é o único Estado do país em alta no número de novas mortes por Covid-19, diz consórcio

POR EVERTON DAMASCENO

Após registrar duas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o Acre apareceu como o único Estado do Brasil em alta no índice de novos óbitos pela doença, no consórcio nacional de veículos de imprensa atualizado nesta terça-feira (24).

O aumento foi de 50% e leva em consideração a média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás.

Outras 8 unidades e o Distrito Federal estão em estabilidade e 17 estão em queda. Roraima teve a maior redução, com 81%.

Até o momento, em todo o Acre, 87.682 casos já foram registrados, além de 1.811 mortes ocasionadas pela doença.