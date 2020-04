O sócio proprietário Adem Araújo, confirmou que a colaboradora testou positivo, ele frisou que ela está afastada do trabalho desde o surgimentos dos sintomas, que iniciou com uma tosse. A colaboradora presta serviço no Araújo do Tangará

Uma jovem de 20 anos fez um relato de preocupação em seu perfil no Facebook para alertar que foi infectada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Ela trabalha como operadora de caixa no supermercado Araújo localizado na região do Tangará, em Rio Branco. O caso de Covid-19 na funcionária foi confirmado pelo dono da rede de supermercados adem Araújo.

“Infelizmente recebi o teste e deu positivo pra Covid-19. (…) estou em desespero agora”, escreveu a jovem, que tem o esposo e a mãe com problemas de pressão alta. Ela afirma que teve contato com algumas pessoas de sua família, incluindo sua irmã de apenas 4 anos.

“(…) só sei chorar, não por mim, mas pensando na minha mãe, nos meus irmãos e no meu marido. Eu só queria que tudo isso passasse logo. Mas Deus tá no controle de tudo”, finalizou.

“Não se pode descartar de forma alguma que ela possa ter contraído o vírus numa festa que ela deu no dia 6 de abril, no aniversário dela. Alguns colaboradores também foram para essa festa. Não podemos descartar essa possibilidade de ela ter adquirido esse vírus nessa festa dela”, destaca Adem.

Segundo ele, por enquanto, somente essa colaboradora apresentou os sintomas da doença e testou positivo. Araújo ainda garante que a rede já vem executando diversas medidas de enfrentamento ao vírus em todos os supermercados. “Já temos o Procedimento Operacional Padrão (POP) que utilizamos há muitos dias, com a desinfecção constante dos carrinhos, dos caixas, de todos os materiais e equipamentos do atendimento, bem como nos refeitórios, banheiro e administração”, salienta.

Além disso, os estabelecimentos passam por processo de desinfecção interna e externa, enquanto que os funcionários recebem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como máscara e álcool em gel nos caixas e seguem os procedimentos da Organização Mundial de Saúde. Na entrada das lojas, Adem ressalta a instalação de pias para que os clientes possam lavar as mãos.

