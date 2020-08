Uma operação integrada realizada na madrugada desta quarta-feira, 12, na cidade de Cruzeiro do Sul resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de mais de 60 kg de material entorpecente, entre maconha e cocaína, além de causar um prejuízo de mais de R$ 100 mil aos traficantes da região.

A ação foi realizada pela Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Militar por meio da Companhia de Operações Especiais do 6° BPM. De acordo com o delegado Pedro Vinicius, a Polícia Civil estava investigando o grupo e de posse de informações sobre a chegada do carregamento da droga e como parte integrante do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA) compartilhou as informações com as demais forças de segurança que planejaram a ação executada nesta quarta-feira.

“Tínhamos a informação desse carregamento que iria chegar a Cruzeiro do Sul e então compartilhamos todos os dados com a Polícia Federal e Polícia Militar e foi realizada essa operação com grande êxito, a apreensão de uma grande quantidade de entorpecente e também a prisão de três pessoas que transportavam essa droga em uma embarcação pelo Rio Juruá”, explicou o delegado destacando ainda a atuação das três forças nessa ação.

“A Polícia Civil tinha as informações que foram repassadas, a Polícia Militar realizou a ação que prendeu os acusados e a Polícia Federal, para onde a ocorrência foi encaminhada realiza os procedimentos legais”, finalizou.

Foram apreendidos 60,4kg de entorpecentes, sendo 56,465kg de maconha, 3,945kg de cocaína, além da apreensão do barco e do motor de rabeta, um prejuízo estimado em R$ 115 mil.

