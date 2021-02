Os policiais militares lotados no 7º Batalhão do Município de Tarauacá, no interior do Acre, prenderam uma quadrilha que era especialista em roubo de gado, na noite desta quinta-feira (25).

Segundo Informações da polícia, foi montada uma campana às margens do rio no bairro Ipepaconha e os policiais aguardaram a chegada de um barco dos criminosos que estavam com armas de fogo, munições, motores de polpa e cerca de 500 quilos de carne bovina.

A operação foi nomeada de “Chupa-cabra”, porque os bandidos invadiam as fazendas e matava bois. Ainda no pasto, os criminosos retiravam do boi as partes “nobres” para a venda e consumo próprios.

Segundo um fazendeiro que pediu para não ser identificado, na sua zona rural está uma grande insegurança. Casas são invadidas, roubadas e agora os animais são roubados ou mortos e as carnes são levadas.

