O Sindmed-AC entrega proposta de PCCR dos médicos na sexta, dia 16

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) espera entregar na sexta-feira, 17, a proposta de minuta do Plano de Cargo Carreira e Remuneração (PCCR) exclusiva para a classe médica à secretária de Saúde, Paula Mariano. A reunião seria realizada na terça-feira, 14, mas a gestora acabou remarcando o compromisso de última hora.

O acordo formalizado entre todos os Sindicatos e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) prevê que cada categoria apresente as propostas de alteração, tendo reuniões setoriais para que haja avanços respeitando as especificidades de cada profissão. As pautas comuns a todos os servidores seriam debatidas de forma coletiva.

Mesmo com a falta da secretária, na terça-feira, o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici, cobrou da assessoria da Sesacre as promessas feitas pelo governo do Estado e que até o momento não apresentaram avanços.

Em junho, os médicos e os demais trabalhadores da saúde entraram em greve para reivindicar avanços nas negociações. Após três dias de paralisação, a Sesacre assinou documento se comprometendo com a reposição da inflação, se comprometendo com uma série de demandas, além de garantir as agendas de reuniões com cada categoria.

O documento assinado pelo secretário Alysson Bestene, no dia 16 de junho, apresenta o pagamento de 20% da insalubridade a partir de julho a 31 de dezembro de 2021; pagamento do auxílio Covid; o novo Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – com cronograma e com a participação dos Sindicatos da Saúde com direito ao contraditório e para revisão até o dia 30 de setembro de 2021, além da aplicação após devidamente aprovado pelos sindicatos para encaminhamento à Aleac no primeiro trimestre de 2022; a publicação de edital do concurso público efetivo na área da Saúde até o fim deste ano; abono de faltas dos servidores que aderiram à greve; encaminhamento para a Aleac, no primeiro trimestre de 2022, da recomposição das perdas inflacionárias dos salários pelo índice do IPCA, dos períodos de 2020, 2021, 2021/2022 nos termos permitidos pela legislação em vigor e conforme disponibilidade financeira e orçamentária; a conclusão da revisão do PCCR até 30 de setembro deste ano; e etapa alimentação com os valores até 30 de setembro de 2021.