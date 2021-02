O prefeito acrescentou que recebeu outra informação de que cerca de 100 estrangeiros estão na região de Brasiléia e Epitaciolândia tentando chegar a Assis Brasil

Com mais de 1.000 casos de Covid-19 entre os seus 7.534 habitantes, o município de Assis Brasil, localizado a 342 quilômetros de Rio Branco, pela BR-317, também chamada de “Estrada do Pacífico”, começa a ter que se preocupar com um problema mais antigo que a pandemia do novo coronavírus.

Durante o ano passado, cerca de 400 imigrantes de várias nacionalidades chegaram a estar abrigados de maneira precária na cidade, quando o então prefeito Antônio Barbosa (Zum) afirmou que a prefeitura já havia gastado mais de R$ 1 milhão com a manutenção dos estrangeiros refugiados.

A partir de outubro de 2020, os imigrantes começaram a deixar Assis Brasil e no começo de janeiro havia apenas uma pessoa, um cubano, no abrigo improvisado em uma escola municipal. A partir da segunda metade do mesmo mês, no entanto, o número de estrangeiros alojados voltou a crescer.

De acordo com o atual prefeito, Jerry Correia (PT), a situação volta a preocupar. Ele considera que a grande circulação e a estadia de estrangeiros na pequena Assis Brasil é uma situação muito difícil de ser administrada por uma prefeitura com poucos recursos e sem estrutura adequada para abrigar tanta gente de maneira digna.

“Hoje, temos mais de 100 pessoas no abrigo. Ontem, tínhamos mais de 200 africanos de diversas nacionalidades circulando pela cidade. Alguns foram deportados do Peru e retornaram para Assis Brasil. Temos a notícia de que um outro grupo de 30 imigrantes está sendo trazido de Ibéria, no Peru, para a cidade”, disse.

O prefeito acrescentou que recebeu outra informação de que cerca de 100 estrangeiros estão na região de Brasiléia e Epitaciolândia tentando chegar a Assis Brasil. A reportagem apurou que dezenas de imigrantes têm se hospedado rotineiramente em pequenos hotéis localizados na área central de Brasiléia.

Correia ressalta que a situação do município é caótica, somados os problemas da Covid-19, da dengue e da imigração desenfreada. Segundo ele, as autoridades acreanas precisam se atentar para a gravidade do problema. O gestor também credita à circulação de estrangeiros a grande incidência da Covid-19 no município.

“Estamos tentando alertar o governo, as autoridades de segurança e de saúde, além dos parlamentares, para que olhem para a situação de Assis Brasil e recorram ao governo federal para nos ajudar. Estamos chegando ao limite de nossa capacidade de atender os imigrantes no que diz respeito à estadia e alimentação, e vem junto disso o agravamento dos casos de Covid-19”, reforçou.

Um novo abrigo para receber imigrantes está sendo construído em Assis Brasil a partir da reforma de um antigo prédio público cedido pelo governo federal, que no ano passado destinou R$ 600 mil ao município para esse fim. A previsão de entrega do espaço é 15 de fevereiro, segundo a assessoria da prefeitura.

“O espaço está sendo adaptado com esse montante para uso exclusivo deles para que assim possamos desocupar a escola que hoje está sendo usada para esse fim. O dinheiro também está sendo usado para despesas de alimentação e outros itens”, disse o prefeito Jerry Correia em uma conversa anterior.

