Nova frente fria deve chegar ao AC na próxima semana com chuvas e temporais; veja detalhes

A expectativa é de que os próximos 30 dias sejam marcados por chuvas, friagem e temporais.

“O último mês do inverno, setembro marca o início do aumento das chuvas no Acre, mas ainda está longe do período chuvoso, que começa em meados de outubro ou novembro, dependendo do ano”, escreveu o mago.

“Neste mês, a intensificação dos pulsos úmidos do oceano Atlântico Norte e o calor diurno provocam temporais, que podem ser fortes, com chuvas, raios, ventanias e queda pontual de granizo”, continuou.

Friale argumenta que nesse período não são raros os registros de ventos acima de 70km/h, que podem provocar danos à população e às edificações, além de quedas de árvores.

Outra notícia dada pelo pesquisador tem a ver com friagem. “Em setembro, podem chegar ondas de frio polar derrubando a temperatura. São inúmeros os registros meteorológicos de temperaturas mínimas inferiores a 15ºC, neste mês”, destacou.

A previsão é de que o próximo frio chegue entre os dias 7 e 10 de setembro, “podendo derrubar significativamente a temperatura em Rio Branco, Brasileia e demais municípios do leste e do sul acreano, provocando muita chuva em todo o Estado”.

O inverno, no Acre, termina no próximo dia 22, dando início à estação da primavera.