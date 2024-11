Educação promete apurar descarte de material escolar em lixão de Xapuri

A SEE informou que vai abrir Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar o descarte do material e salientou que se forem constatadas irregularidades

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), informa que, diante da denúncia sobre o descarte de materiais didáticos no município de Xapuri, um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi instaurado para apuração dos fatos e identificação de responsabilidades.

Os materiais, incluindo livros e outros itens adquiridos, foram descartados pela Representação da SEE, sob a justificativa de que estavam danificados e inservíveis.

Reforçamos que, caso sejam constatadas irregularidades no manejo desses bens, as medidas cabíveis serão tomadas para garantir a transparência e o correto uso do patrimônio público. Conforme o coordenador do núcleo local, Wagner Menezes, os produtos estavam vencidos.

A denúncia foi feita pela vereadora Alarice Botelho (PT), de Xapuri (AC), fez um vídeo para denunciar o núcleo da Secretaria de Estado de Educação (SEE) por jogar fora materiais didáticos, como livros, e materiais como caixas de giz, colas, copos descartáveis e pastas de arquivo. Os produtos, que foram comprados com recursos públicos e que deveriam estar em salas de aula, contribuindo para o aprendizado dos jovens, foram encontrados no lixão da cidade.

Leia a nota da SEE abaixo:

NOTA PÚBLICA

Aberson Carvalho

Secretário de Educação e Cultura do Acre

Veja vídeo da denúncia:



