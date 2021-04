No mesmo dia em que o Governo do Acre altera o funcionamento do comércio aos fins de semana, a Secretaria Estadual de Saúde (Sasacre) publica uma resolução no Diário Oficial incluindo um novo grupo prioritário na vacinação contra o coronavírus.

Trata-se de pessoas a partir dos 59 anos com algumas comorbidades. A imunização será feita mediante a disponibilidade de doses, de acordo com o governo.

“Para a zona rural de difícil acesso, área ribeirinha e indígena deverá ser contemplada o máximo de pessoas que foram consideradas para estes grupos visando oportunizar a visita da equipe de vacinação”, diz um trecho.

Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a Covid-19:

– Pneumopatias crônicas graves;

– Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

– Hipertensão arterial estágio 3;

– Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com LOA e/ou comorbidade;

– Doenças cardiovasculares;

– Insuficiência cardíaca (IC);

– Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar;

– Cardiopatia hipertensiva;

– Síndromes coronarianas;

– Valvopatias;

– Miocardiopatias e Pericardiopatias;

– Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

– Arritmias cardíacas;

– Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

– Cardiopatias congênita no adulto;

– Doença cerebrovascular;

– Doença renal crônica;

– Imunossuprimidos;

– Anemia falciforme;

– Obesidade mórbida;

– Síndrome de down.

O Ministério da Saúde estimou no Acre, dentro desse grupo, 48.793 pessoas, baseadas em dados do IBGE, na Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional de Saúde 2019, que incluiu indivíduos entre 18 a 59 anos.

Diante ainda do cenário de doses insuficientes para atender os públicos prioritários, se faz necessário que se estabeleça dentro do grupo das comorbidades uma priorização para assim preparar o serviço para atender essa demanda de pacientes para vacinação.

Recomendações necessárias para que todos os municípios caminhem juntos nessa fase:

Criar mecanismos para a Identificação para esse público;

Utilizar os dados dos cadastros das Equipes de Saúde da Família(e-SUS-AB) e/ou sistema próprio do município para identificar os pacientes com tais comorbidades e agendá-los à medida que for chegando vacinas;

Para os pacientes que não possuirem cadastros nas unidades de saúde, deverão apresentar (laudo e/ou relatório médico) que comprovem sua condição de saúde segundo o grupo a ser vacinado;

Esses documentos deverão conter nome completo do paciente, patologia com CID-10 especificado, carimbo e assinatura do médico responsável pelo acompanhamento.

Será necessário que o paciente deixe uma cópia do documento (laudo ou relatório médico) com a equipe de vacinação.

