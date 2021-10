No AC, monitorado que tentou matar ex-mulher a facadas e pauladas é condenado a 30 anos de prisão

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi condenado a 30 anos de prisão em regime inicial fechado, nessa quarta-feira (27), pela Vara do Tribunal do Júri de Sena Madureira, no interior do Acre. Ele é acusado de tentar matar a ex-mulher com facadas nas costas e depois ainda bater nela com um pedaço de ripa.