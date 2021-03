Antônio Cardoso Maia, de 46 anos, foi morto pelo próprio enteado a golpes de machadado, na tarde de segunda-feira (10), no Ramal Monte Alegre, na zona rural do município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Antônio havia brigado com a própria esposa e entrou em luta corporal com o enteado que tentou defender a mãe. Durante a briga, Antônio tentou fugir do local, mas caiu e foi alcançado pelo enteado, que, de posse de uma ripa, desferiu um golpe contra o padrasto.

O autor do crime ainda pegou um machado que estava próximo e desferiu vários outros golpes deixando Antônio totalmente desfigurado. A mãe do acusado ainda tentou proteger o marido, mas o filho não parou de desferir os golpes de machado na cabeça do homem.

Após o crime, a mulher conseguiu conter o filho e aguardou a chegada da Polícia Militar. Após a chegada dos militares, a mulher entregou o filho para a guarnição, que o encaminhou para a Delegacia de Flagrantes (Defla) em Rio Branco, para que fossem tomados os devidos procedimentos.

A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo da vítima e levaram para a base em Rio Branco, para a realização dos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município do Bujari.

