As delegacias da 5ª Regional, em Rio Branco, e de Porto Acre, no interior do estado, tiveram que ser fechadas e passam por desinfecção nesta segunda-feira (20) após uma servidora da limpeza da 5ª Regional testar positivo para Covid-19.

O retorno das atividades nas delegacias está programado para o dia 2 de maio. Os atendimentos ao público estão suspensos nas delegacias do Acre desde o dia 20 de março como medida para evitar a proliferação do novo coronavírus no estado.

“No domingo [19] pela manhã, recebi notícias dos familiares de que ela foi internada na UPA do Segundo Distrito e logo após o almoço falaram que foi removida da UPA para UTI do pronto-socorro”, relembrou.

O delegado disse que a funcionária não foi afastada no início da quarentena porque não tinha informações de que ela apresentava algum problema de saúde crônico ou outro fator do grupo de risco.

“Que a gente saiba não faz parte do grupo de risco, não estava sentindo nada, mas, no momento que sentiu foi ao médico e não foi mais trabalhar. Comuniquei ao delegado geral, que determinou a suspensão das atividades pelo período do dia 15, contando do dia 15 quando ela não foi trabalhar. As atividades retornam no dia 2 de maio”, concluiu.