Presidente da Aleac esteve com o governador Gladson Cameli na unidade, nesta terça-feira, 5, que deve ser entregue ainda nesta semana

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), esteve inspecionando as instalações do Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC), acompanhado do governador Gladson Cameli (PP), na tarde desta terça-feira, 5.

No local, serão entregues 11 UTIs e 46 enfermarias para pacientes que eventualmente forem contaminados pelo novo coronavírus, em razão do crescimento da curva epidemiológica no Acre.

“O governo está sensível à situação, e nós da Aleac, que já vimos apoiando as ações do Executivo na pandemia, em sintonia com a população, vimos também observar esse trabalho de apronto dos novos leitos de UTIs e enfermarias”, afirmou o presidente da Aleac, na visita ao Into-AC.

No entendimento de Nicolau Junior, a oferta de novos equipamentos e leitos é uma ação fundamental para assegurar que a população em estado grave de Covid-19 tenha auxílio imediato, se saturarem as vagas do Pronto-Socorro.

Ao lado do governador Gladson Cameli, o parlamentar percorreu as alas do Into-AC, conversou com operários e conheceu de perto os leitos de UTI.

“O apoio do Poder Legislativo está sendo imprescindível, neste momento tão delicado pelo qual a humanidade e o povo do Acre estão passando. E neste sentido, a Aleac está sendo uma grande parceira do governo do estado, com os nossos deputados entendendo que o momento é de muito esforço, e de solidariedade”, ressaltou o governador Gladson Cameli.

Previsto para ser entregue ainda nesta semana, haverá ainda a ampliação o corpo de médicos, enfermeiros, técnicos, e uma equipe multiprofissional para auxiliar no tratamento de pacientes com a doença.

Comentários