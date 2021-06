Nicolau Júnior assina ordem de entrega de maquinário e caminhões

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), marcou presença na manhã desta segunda-feira (28) da cerimônia de assinatura e entrega de maquinário pesado e caminhões adquiridos pelo Governo do Estado do Acre por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e da Bancada Federal do Acre.

Além do governador Gladson Cameli (Progressistas), o evento que aconteceu no Estádio Arena da Floresta também contou com a participação do vice-governador Major Rocha, do diretor do Deracre, Petrônio Antunes, do superintendente da Seinfra, Ítalo Medeiros, de senadores, deputados federais, vereadores, prefeitos e outras autoridades. Os deputados estaduais também prestigiaram a solenidade.

O presidente da Aleac assinou ao lado do governador Gladson Cameli, a ordem de entrega de 90 máquinas pesadas que irão compor a operação Ramais do Acre 2021.

São 4 escavadeiras hidráulicas, 18 motoniveladoras, 18 pás carregadeiras, 18 retroescavadeiras, 8 tratores de esteira, 18 caminhões basculantes, 2 cavalos mecânicos, 2 semirreboques basculantes e 2 semirreboques com dois eixos. Todo esse maquinário será destinado ao trabalho de recuperação de ramais, serviços em ruas e pontes nos 22 municípios do Acre.

Nicolau Júnior classificou o momento como histórico. O parlamentar frisou que o novo maquinário, além de melhorar a trafegabilidade nos ramais, vai garantir o abastecimento, o escoamento e propiciar o aumento da produção rural.

“Hoje, vivemos um momento histórico. Um dos maiores objetivos desse governo é beneficiar diretamente a população rural para que os nossos produtores possam trabalhar e produzir tanto no verão quanto no inverno. Gladson Cameli tem sido muito sensível às demandas dos nossos agricultores e isso me deixa muito satisfeito”, disse o progressista.

O presidente da Aleac também destacou o empenho dos 24 deputados estaduais com as ações do governo do Estado. “No início da pandemia todos os deputados estaduais se empenharam ao máximo para ajudar o governo do Estado nas ações de combate à Covid-19. Trabalhamos muito nesse período e é dessa forma que vamos seguir. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar a fortalecer o nosso setor rural. O governo do Estado sabe que pode contar com o Poder Legislativo”, complementou.

Nicolau Júnior parabenizou o governador pela ação criada para promover melhorias de trafegabilidade em áreas rurais, geração de empregos e recuperação na economia pós-Covid.

“Quando eu falo que o governador não para um segundo de trabalhar pelo nosso Acre é por conta de ações importantes como essa. Já imaginou essas máquinas chegando aos ramais e o quanto isso vai mudar para melhor a vida dos produtores rurais? Eu estou muito feliz com a entrega desse maquinário e mais feliz ainda por participar desse momento”, disse o progressista.

Em sua fala, o governador Gladson Cameli frisou que as novas máquinas se somarão aos antigos maquinários do Estado e atuarão em formato de mutirões em todas as regionais do Acre.

“Essas máquinas vão ajudar a melhorar os ramais, já neste verão. Inclusive, já tem máquina trabalhando. Estamos falando de escavadeiras hidráulicas, pás carregadeiras, retroescavadeiras, tratores de esteiras, caminhões basculantes e muitos outros, que irão compor a frota do Deracre na recuperação e pavimentação de ramais e áreas urbanas, além de auxiliar nas intervenções em pontes e rodovias estaduais”, disse o governador.

O gestor também fez questão de agradecer a parceria da Assembleia Legislativa do Acre. “A todos os 24 deputados estaduais a minha eterna gratidão. A parceria do Poder Legislativo tem sido muito importante para a execução de ações como essa. Eu sou muito grato de verdade”, enfatizou.