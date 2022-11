‘Neymar, o Brasil te ama. Não exalte os covardes e invejosos.’ Carta aberta de Ronaldo anima o camisa 10 da seleção, no Catar

Fonte: OGol

Temos mais uma seleção matematicamente eliminada na Copa do Mundo 2022. O Canadá até saiu na frente, mas levou a virada da Croácia para 4 a 1, perdeu a segunda partida no mundial e não tem mais chances de se classificar para as oitavas de final.

Na rodada final, o drama está instaurado no Grupo F. Marrocos tem quatro pontos, assim como a Croácia; a Bélgica ficou com três. Marrocos precisa apenas de um empate contra Canadá na rodada final para se classificar e, caso consiga, torna o duelo entre Croácia e Bélgica totalmente eliminatório: quem vencer passa.

Cada equipe teve seu momento

O primeiro tempo entre Croácia e Canadá não teve muitas finalizações, mas foi movimentado e disputado. Podemos dividir em duas partes: na primeira, o Canadá começou de forma bem superior, conseguiu impor seu ritmo de jogo e anulou completamente a posse de bola croata. Na parte final, a Croácia soube aproveitar a queda de intensidade dos canadenses para utilizar melhor sua posse de bola e criar oportunidades.

Outro fator que interferiu na partida foi o gol marcado logo no começo da partida pelo Canadá, o mais rápido da Copa até aqui. Logo no segundo minuto da partida, Alphonso Davies aproveitou cruzamento de Buchanan para marcar de cabeça o primeiro gol da história dos canadenses em Copas do Mundo. 1 a 0.

Demorou, mas a Croácia conseguiu entrar na partida com boa movimentação de seus homens de frente. Antes do empate, Kramaric já ensaiou a reação croata ao balançar a rede na primeira chance concreta dos europeus na partida, mas o gol foi anulado por impedimento. Livaja também colocou o goleiro Borjan para trabalhar.

Apenas nos minutos finais esse crescimento da Croácia foi refletido no placar. Primeiro com Kramaric, que recebeu belo passe de Perisic e finalizou de canhota para empatar. Antes do intervalo, Livaja recebeu na intermediária, levou para o pé direito e acertou chute preciso no canto para virar o jogo: 2 a 1 para os croatas.

Domínio croata

O segundo tempo voltou com um cenário semelhante ao da primeira etapa, mas com a Croácia sendo menos efetiva no último passe. O Canadá tentou aproveitar isso para voltar para o jogo com alterações, mas chute de Osorio – uma das novidades – de fora da área apenas passou perto do gol de Livakovic.

Outra chance canadense foi com Jonathan David, também de fora da área em chute colocado, mas dessa vez o goleiro croata deu um tapa na bola e mandou para escanteio. Acabaram aí as fichas do Canadá, que caiu bastante fisicamente e não conseguiu mudar o seu destino. Bastava a Croácia acertar o pé para encaminhar a vitória.

E esse acerto veio pelos pés de Ivan Perisic. O atacante recebeu pelo lado esquerdo e acertou lindo lançamento na segunda trave para Kramaric dominar já deixando adversário para trás e finalizar bem para fazer o seu segundo gol na partida.

Os minutos finais foram apenas cadenciados pela equipe croata, com o treinador usando as alterações para poupar seus jogadores mais importantes do meio para frente: Modric, Kovacic e os três atacantes foram substituídos. Nos acréscimos, Lovro Majer marcou com o gol vazio após receber passe de Pasalic já dentro da área. 4 a 1 e eliminação canadense.

