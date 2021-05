Neném Almeida questiona lentidão no processo de vacinação no Acre “Chega de politicagem”

Em pronunciamento na sessão remota desta terça-feira (11), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Neném Almeida (sem partido) questionou a lentidão no processo de vacinação no Acre. O parlamentar frisou que o Estado aparece na última posição na aplicação de doses da vacina, no ranking nacional.

“Nós não estamos mais entre os estados com menor índice de vacinação, agora nós aparecemos na última posição, isso é péssimo. Estão brincando com a vida dos acreanos”, disse.

O deputado também fez críticas ao secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima. “Ele disse que estava dando um presente para as grávidas da capital ao anunciar a vacinação. Eu quero dizer ao secretário que presente a gente dá quando compramos com o nosso dinheiro, ele não está fazendo mais que sua obrigação ao garantir a vacinação das mulheres grávidas”.

O parlamentar destacou ainda a importância da vacina para a população acreana. “Infelizmente, o que estou vendo é um verdadeiro carnaval acerca do assunto, tanto na capital quanto no interior. Se faz inúmeras propagandas sobre compra de vacina, mas cadê? O nome disso é politicagem. Chega de palanque político. Vacina já! ”, complementou.

Mircléia Magalhães/Agência Aleac