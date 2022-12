“Não existe crescimento sem segurança”, diz governador ao entregar mais de R$ 37 milhões em equipamentos, viaturas e aeronave

Governo assinou contrato para a compra de mais um helicóptero da Helibras/Airbus e entregou viaturas, drones, e munições, entre outros produtos para os servidores das forças policiais

O governador Gladson Cameli completou nesta segunda-feira, 26, mais um ciclo de novos investimentos na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o credenciando entre os chefes de Estados que mais valorizaram a pasta e o seu funcionalismo, desde que o Acre foi elevado à categoria de Estado, 60 anos atrás. O último superpacote de entrega de equipamentos desta primeira gestão é de R$ 34,7 milhões e inclui mais um helicóptero – o terceiro a compor a frota do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciopaer) – além de 23 novas radiopatrulhas, drones, notebooks, monitores, smartphones, computadores, rádios-comunicadores, granadas e munições.

No coração do governador Gladson Cameli, o sentimento é de missão cumprida. E na mente, a certeza de que os próximos quatro anos continuarão sendo de uma agenda intensa de combate aos crimes transfronteiriços, às organizações criminosas e na redução da criminalidade pela defesa da ordem social.

“Não existe crescimento sem Segurança, e é nesse sentido que o nosso governo tem investido. Para que todos os agentes das nossas gloriosas Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Gefron possam realizar os seus trabalhos com mais segurança pessoal e mais eficiência”, afirmou Gladson Cameli diante de autoridades do Judiciário e do Legislativo, secretários de Estado e funcionários da Sejusp.

Para o governador, cuidar das pessoas é fundamental e é esta a finalidade do reaparelhamento da Segurança Pública, com a contratação de policiais. “Almejamos um resultado que traga paz e prosperidade, não só para os senhores e senhoras destas corporações, mas para todos os acreanos e acreanas que pagam seus impostos e têm o direito de viver num estado onde reine a harmonia e a paz”, completou o chefe do Poder Executivo acreano.

No entendimento do secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos, “todos os investimentos realizados ao longo dos quatro anos de governo refletiram em mais qualidade e eficiência nas missões das Forças de Segurança do Acre”.

“No passado, a Sejusp necessitava de modernização, de tecnologias que pudessem atualizar nosso trabalho e de operadores eficientes. E hoje, tenho orgulho de afirmar que temos ferramentas moderníssimas no combate ao crime, e, principalmente, nossos funcionários conseguiram concretizar 98% das execuções de verbas de emendas de bancadas destinadas por nossos parlamentares acreanos em Brasília”, ressaltou Paulo Cézar dos Santos.

Na cerimônia, além da entrega dos equipamentos, o governador Gladson Cameli e outras 22 pessoas foram homenageadas com a Medalha do Mérito da Segurança Pública, criada no âmbito da Sejusp com o objetivo de reconhecer pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, que no desempenho de suas funções tenham se destacado por sua contribuição, direta ou indiretamente, para o crescimento e fortalecimento da Segurança Pública do Estado do Acre.

A honraria é concedida por meio de portaria do Secretário Estadual de Justiça e Segurança Pública, acompanhada do respectivo diploma e mediante indicação do Governador do Estado do Acre ou de proposição a ser apresentada por autoridades em Segurança Pública.

De helicóptero e munição a baquetas de bateria para a Banda Mirim

Além dos 23 novos carros e da assinatura de contrato para a aquisição de um novo helicóptero para o Ciopaer, o governador Gladson Cameli entregou um caminhão-cesto para a manutenção das mais de 360 câmeras de videomonitoramento, do convênio com a Prefeitura de Rio Branco para a vigilância da capital. A aeronave é um Esquilo, da Hlibrás, subsidiária brasileira da fabricante francesa de aviões e helicópteros Airbus. O gerente de vendas governamentais da empresa, Leonardo Antônio da Silva, esteve presente na solenidade.

Outros quatro drones para uso policial, 25 notebooks e 125 smartphones fazem parte do montante. Os telefones móveis serão utilizados pelos operadores de Segurança para acessarem aplicativos essenciais para a população. Dois exemplos são o Mulher Segura, na defesa de mulheres em situação de ameaça por seus cônjuges ou namorados, e o sistema Apolo, de reconhecimento facial de foragidos e pessoas em conflito com a lei.

O pacote de investimentos também contempla as Forças de Segurança com 339 computadores. Eles serão destinados às polícias, ao Corpo de Bombeiros, ao Instituto Socioeducativo e à própria Sejusp. Há ainda 84 rádios-comunicadores portáteis para as forças e 1.345 algemas para a Polícia Civil.

Os investimentos continuam com a aquisição de 246 monitores, onze capacetes militares para o Grupamento de Intervenções Rápidas e Ostensivas, o Giro, da PMAC, além de 253.410 munições e 928 granadas indoor de luz e som; de pimenta, de efeito moral e lacrimogênea.

Na parte social, para a criação da Banda Mirim da PMAC – a ser fundada em janeiro – foram adquiridas 20 baquetas, 40 flautas, 20 macanetas e duas caixas de acústica. Há ainda a compra de dois cubos Staner, 40 talabartes e 40 estandes de partitura.

O aporte total dos investimentos é de R$ 34.788.172,50, recurso originário de fontes 100, 500, 600 e 700, e de convênios com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão do Ministério da Justiça.

A seguir, a lista dos homenageados com a Medalha do Mérito da Segurança Pública

Gladson Cameli, governador do Estado do Acre;

Samoel Martins Evangelista, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Elcio Sabo Mendes, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Bernardo Fiterman Albano, promotor de Justiça do Estado do Acre;

Alan Rick Miranda, deputado federal;

José Raimundo Barroso Bestene, deputado estadual;

Ricardo Brandão dos Santos, secretário de Estado de Planejamento e Gestão;

Mailza Assis da Silva, senadora;

Marcos Antônio Santiago Motta, procurador-geral do Estado do Acre;

Assis Martins dos Santos, coronel da Polícia Militar do Estado do Acre;

Luciano Dias Fonseca, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre;

José Henrique Maciel Ferreira, delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Acre;

Charles da Silva Santos, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre;

Taynara Martins Barbos, diretora-presidente do Departamento Estadual de Trânsito;

Mário César Souza de Freitas, presidente do Instituto Socioeducativo;

Glauber Feitoza Maia, diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre;

Getúlio Mario Gomes de Azevedo, superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre;

Ulysses Freitas Pereira de Araújo, coronel da Polícia Militar do Estado do Acre;

Carlos Batista da Costa, coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre;

Rogério Oliveira da Silva, sargento da Polícia Militar do Estado do Acre;

Fernando Melo da Costa, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Acre;

Edvaldo dos Santos de Souza, jornalista;

Roberto Carlos Vaz de Azevedo, jornalista.

