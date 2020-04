Rio Branco registra mais um crime daqueles difíceis de acreditar. Na manhã desta segunda-feira, 13, a funcionária pública Sara Araújo de Lima Franco, 38 anos, foi assassinada quando chegava no trabalho. A vítima foi morta com 3 tiros nos peitos, no estacionamento da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

O mais chocante da notícia é que, segundo a polícia, Sara foi morta pelo próprio marido.

Após uma breve discussão o esposo da servidora identificado como Jorge, derrubou a vítima ao chão e a matou com três tiros. Após o crime, o assassino fugiu em um veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado, mas nada pôde fazer.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) passa a investigar o caso.

