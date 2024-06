MPAC realizará audiência pública sobre atendimento especializado no Hospital Regional Raimundo Chaar

Estado de saúde do peão de rodeio Alzenildo Ribeiro de Mendonça é estável e ele estava internado no Hospital Regional do Alto Acre Wildy Viana. Caso ocorreu durante evento em Brasiléia no último sábado (15), mesmo foi transferido para Rio Branco

O peão de rodeio Alzenildo Ribeiro de Mendonça, natural de Assis Brasil, quebrou um dos ossos da face após cair de um touro durante o evento ‘Rodeio, Festa e Show’ no último sábado (15), no município de Brasiléia, que fica na regional do alto acre, distante 230 km de Rio Branco. De acordo com o responsável do evento, Naldo Maia, o mesmo relatou a reportagem do g1/Acre, que é comum os competidores quebrarem o maxilar em eventos como esse, ainda segundo Maia, o estado de saúde do rapaz não é grave e ele foi internado no Hospital Regional do Alto Acre Wildy Viana, e transferido para Rio Branco. A reportagem apurou que em relação a organização de rodeios, que é, uma atividade extremamente importante para aqueles que desejam participar de um dos eventos mais tradicionais da cultura rural. Este tipo de evento envolve uma série de atividades, como montaria em touros, rodeio em cavalos e outros esportes envolvendo animais.

O gerente de assistência do Hospital de Brasiléia, Gilberto Magalhães da Silva, confirmou que Mendonça estava em observação no município onde foi realizado o rodeio. Conforme o boletim divulgado pelo hospital, o paciente chegou por volta da meia-noite do dia 16. Foi constatado que o homem quebrou o osso zigomático, que fica abaixo do olho e acima do maxilar.

Fraturas no complexo zigomático podem resultar em deslocamento ósseo com alteração do volume orbital e distúrbios funcionais. As complicações associadas aos traumas dessa região podem vir a interferir diretamente na qualidade de vida do indivíduo, dessa forma, faz-se necessário a cirurgia de reposicionamento anatômico do osso.

Qual é a função do zigomático? A principal ação do zigomático maior é puxar o ângulo da boca superolateralmente. Ele facilita a fala e a criação de expressões faciais de forma coordenada com outros músculos. Juntamente com o risório, o zigomático maior contribui para o riso, motivo pelo qual eles são chamados de “músculos da risada”. Já o zigoma, ou osso zigomático, faz parte da formação da órbita ocular, temporal e da região malar. Conhecido popularmente como “maçã do rosto”, essa estrutura desempenha função importante na tração do lábio superior e da asa nasal. O que acontece se quebrar o osso zigomático?

As principais características das fraturas do complexo zigomático são: edema da região (inchaço), afundamento do osso zigomático com perda de projeção, equimoses conjuntivais (sangramento no globo ocular), hematomas e edemas palpebrais. Como é feita a cirurgia no osso zigomático?

A cirurgia sob anestesia geral e realizada para redução e fixação da fratura em questão, utilizando-se dos acessos cirúrgicos vestibular maxilar, para fixação da região de pilar zigomático, superciliar supraorbitário, para acesso a sutura fronto zigomática e através da borda superior do ferimento lácero contuso para tratamento.

A fratura foi confirmada através de tomografia realizada no hospital regional do alto acre, e o peão foi encaminhado para Rio Branco para maior avaliação, como também necessidade futuras de cirurgia. O estado de saúde do peão de rodeio Alzenildo Ribeiro de Mendonça, natural de Assis Brasil é estável, segundo boletim do hospital regional do alto acre.

